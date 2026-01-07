La tradizionale visita della Befana ha coinvolto le frazioni del Copparese, portando un momento di convivialità e calore tra gli anziani e le comunità locali. Nei giorni di lunedì 5 e martedì 6 gennaio, si sono svolti incontri che hanno rafforzato il senso di appartenenza e tradizione, contribuendo a mantenere vivo il patrimonio culturale del territorio.

La Befana ha fatto tappa nel Copparese, portando gioia e sorrisi nelle giornate di lunedì 5 e martedì 6 gennaio. La celebre Vecchina, con il suo carico di calze piene di caramelle e dolciumi da distribuire ai piccoli, lunedì 5 ha fatto visita alle comunità di Sabbioncello San Vittore, nella giardini della scuola della frazione, al Centro sociale ricreativo culturale di Tamara e ha bussato alle porte di bambine e bambini di Saletta, Brazzolo e Gradizza. Nel pomeriggio di martedì 6, invece, è stata ospite della festa organizzata dalla Pro Loco del paese nella sala parrocchiale di Ambrogio, dove ha partecipato a balli con i piccoli presenti, accompagnati dalle loro famiglie, prima di distribuire le tradizionali calze. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Befana fa tappa nelle frazioni e tra gli anziani

