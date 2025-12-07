Corriere dello Sport | Il Napoli chiede gol al suo centravanti

"> Nel suo approfondimento, Fabio Mandarini descrive sulle pagine del Corriere dello Sport il momento particolare di Rasmus Hojlund, un attaccante che in questo periodo gioca, lotta, partecipa, ma non segna. Il gol resta un buco nella storia recente tra lui e il Napoli, e da venerdì 5 dicembre la distanza ha assunto la dimensione dei due mesi: l’ultima rete risale al 5 ottobre contro il Genoa, sempre al Maradona, decisiva allora come simbolo del suo periodo migliore. Mandarini ricorda come, in quel frangente, Hojlund avesse iniziato a sbloccarsi anche in Champions con la doppietta allo Sporting: tre gol in cinque giorni prima di un silenzio prolungato, interrotto solo dal rigore fallito contro il Qarabag. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Il Napoli chiede gol al suo centravanti”

