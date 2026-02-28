Verona-Napoli 1-2 | Lukaku al 96’ regala tre punti d’oro nella corsa Champions

Nel match tra Verona e Napoli, il risultato finale è di 1-2. Lukaku ha segnato al 96’ il gol che ha deciso la partita, regalando tre punti al team ospite. Il Napoli ha conquistato la vittoria all’ultimo minuto, mentre l’Hellas Verona ha concluso la gara in inferiorità numerica. La partita si è disputata allo stadio Bentegodi.

Una vittoria al cardiopalma che maschera una prestazione presuntuosa: gli azzurri sbancano il Bentegodi all'ultimo respiro e restano aggrappati al treno Champions. VITTORIA ALL'ULTIMO RESPIRO. Il Napoli espugna il Bentegodi battendo l'Hellas Verona per 1-2 in un finale drammatico. Gli azzurri, passati in vantaggio dopo soli 2 minuti con un colpo di testa di Rasmus Hojlund, hanno disputato una gara superficiale, subendo il pareggio beffa di Akpa Akpro al 65' (tiro deviato dallo stesso Hojlund sugli sviluppi di un corner contestato). A salvare la panchina e la stagione di Antonio Conte ci ha pensato Romelu Lukaku: entrato al 73', il belga ha siglato la rete decisiva al 96° minuto.