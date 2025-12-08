Corriere dello Sport | Napoli da scudetto | Conte piega Spalletti e domina la Juve

"> Un Napoli brillante, feroce e organizzato supera la Juventus 2-1 al Maradona in una partita che, come racconta Fabio Mandarini del Corriere dello Sport, sembra un manifesto scudetto. Basta confrontare le panchine, il peso delle assenze e i dati finali per comprendere la portata del dominio azzurro: anche nel momento del pari di Yildiz, la squadra di Conte vantava sette occasioni nette contro nessuna della Juve e un solo tocco bianconero in area avversaria. La mano di Conte – descritto da Mandarini sul Corriere dello Sport come un “re Mida capace di trasformare in ricchezza anche le emergenze” – si vede ovunque: dalla gestione delle assenze (enorme quella di Lobotka) alla capacità di riempire gli spazi con equilibrio e intensità. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli da scudetto: Conte piega Spalletti e domina la Juve”

