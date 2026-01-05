Corriere dello Sport | Di Conte muso ancora una volta

Il Napoli prosegue il suo percorso vincente, consolidando la propria posizione in classifica. Con quattro vittorie consecutive, sempre con il medesimo punteggio di 2-0, la squadra dimostra solidità e continuità nelle prestazioni. Questo trend evidenzia un gruppo compatto, determinato a mantenere alti livelli di rendimento e a rafforzare la propria credibilità nel campionato.

"> Di Conte muso, ancora una volta. Il Napoli vince 2-0 per la quarta gara consecutiva, sempre con lo stesso punteggio, confermando un trend che racconta di una squadra solida, dominante e sempre più consapevole della propria forza. Dopo Milan e Bologna in Supercoppa, Cremonese e Lazio in campionato, gli azzurri hanno invertito il trend anche lontano dal Maradona, tornando imbattuti in trasferta nel 2025 e ritrovando un ritmo da scudetto anche fuori casa, come sottolinea Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport. La vittoria dell’Olimpico certifica un Napoli di altissimo livello, capace di inaugurare il 2026 nel migliore dei modi. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Di Conte muso, ancora una volta” Leggi anche: Corriere dello Sport: “Una volta ancora senza Conte” Leggi anche: Prima pagina Corriere dello Sport: “Milan-Pisa 2-2. Max sbatte il muso” Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Serie A, Lazio-Napoli 0-2: Spinazzola e Rrhamani gol, Sarri chiude in nove; Altro che corto muso , il Corriere dello Sport sul pari della Juve: Il corto muro. Altro che corto muso, il Corriere dello Sport sul pari della Juve: "Il corto muro" - "Il corto muro": così il Corriere dello Sport oggi in edicola apre in prima pagina per definire il pareggio della Juventus contro il. tuttomercatoweb.com

Vogliamo ancora sminuire la passione e l’esperienza di Antonio Conte? Non vende fumo e parla a muso duro (Carratelli) - Articolo di Carratelli sul Corsport in difesa di Antonio Conte, troppo spesso criticato e sminuito dai media nonostante il suo lavoro. ilnapolista.it

Gallo (Cds): “Per struttura Napoli dietro a Inter, Milan e Juve. Conte ha ragione quando…” - Intervenuto sulle frequenze di Radio Tutto Napoli, il giornalista del Corriere dello Sport ha parlato di Antonio Conte ... msn.com

Prime pagine giornali sportivi oggi: il Napoli sui media Il Corriere dello Sport Campania: "Conta solo il Napoli" Il Corriere dello Sport: "Napoli-Lazio, il derby di Sarri" Il Mattino: "Napoli, lavori forzati: otto sfide in 24 giorni" - facebook.com facebook

Noa Lang, menajerler araciligiyla Galatasaray'a önerildi. (Corriere dello Sport) x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.