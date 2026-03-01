Corpo ritrovato nel fiume Liri 35enne assolto dall' accusa di omicidio

Il corpo di una persona è stato rinvenuto nel fiume Liri. Dopo un'indagine lunga e complessa, il processo che vedeva coinvolto un uomo di 35 anni si è concluso con un'assoluzione. Il giudice del Tribunale di Cassino ha stabilito che l'uomo non è colpevole delle accuse di omicidio. La comunità di Pontecorvo può ora tirare un sospiro di sollievo.

Si chiude con un proscioglimento il processo che ha tenuto con il fiato sospeso la comunità di Pontecorvo: il Giudice del Tribunale di Cassino ha assolto G.D., 35 anni, dall'accusa di omicidio come conseguenza di altro reato, contestato ai sensi degli articoli 586 e 589 del codice penale.