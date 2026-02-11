Corpo metallico nel fiume Liri potrebbe essere l’auto di Davide Perna

Una grande anomalia nel fiume Liri ha attirato l’attenzione degli investigatori. Un corpo metallico è stato trovato nelle acque e potrebbe essere l’auto di Davide Perna, scomparso da sabato mattina a Monte San Giovanni Campano. Le ricerche si concentrano in quella zona, mentre le forze dell’ordine cercano di chiarire cosa sia successo. La comunità aspetta aggiornamenti mentre si intensificano i controlli.

Un'anomalia di grandi dimensioni è stata rilevata nelle acque del fiume Liri, nell'area della Piana di Castelliri, dove da giorni si concentrano le operazioni per rintracciare Davide Perna, 51 anni, di Monte San Giovanni Campano, di cui non si hanno notizie dalla tarda mattinata di sabato.

