Ritrovata nel fiume Liri l'auto di Davide Perna | il corpo senza vita potrebbe essere al suo interno

La sua auto è stata trovata nel fiume Liri. La polizia ha recuperato il veicolo, e ora gli inquirenti stanno lavorando per capire cosa sia successo. Potrebbe esserci anche il corpo di Davide Perna all’interno, ma ancora non ci sono conferme ufficiali. La famiglia aspetta notizie, mentre i soccorritori continuano a cercare eventuali tracce o indizi.

Trovata un'automobile nel fiume Liri, è quella di Davide Perna: al suo interno potrebbe trovarsi il corpo dell'uomo scomparso sabato scorso.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Davide Perna Corpo metallico nel fiume Liri, potrebbe essere l’auto di Davide Perna Una grande anomalia nel fiume Liri ha attirato l’attenzione degli investigatori. Dopo giorni di ricerche nel fiume Liri ancora nessuna notizia di Davide Perna Dopo giorni di ricerche nel fiume Liri, le squadre di soccorso continuano a cercare Davide Perna a Castelliri. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Davide Perna Argomenti discussi: Trovata nel fiume Liri l'auto di Davide Perna. In corso il recupero. Scomparsa di Davide Perna, trovata l'auto nel Fiume LiriAd arrivare sul posto la famiglia di Davide Perna. Il capitano dei carabinieri di Sora, Domenico Cavallo, ha accompagnato la mamma dello scomparso sul punto del ritrovamento del mezzo ... ciociariaoggi.it Trovata nel fiume Liri l'auto di Davide Perna. In corso il recuperoL'uomo è scomparso sabato 7 febbraio. Da subito le ricerche si sono concentrate lungo il corso d'acqua, dove scompariva il segnale gps ... rainews.it Trovata un’auto nel fiume Liri in zona Piana di Castelliri. Ad arrivare la famiglia di Davide Perna. Il capitano dei carabinieri di Sora, Domenico Cavallo, ha accompagnato la mamma dello scomparso sul punto del ritrovamento del mezzo rinvenuto dai carabinier - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.