Cordoglio per la morte di Virgilio Braconi | La colonna portante del festival di Castrocaro

È morto Virgilio Braconi, cittadino onorario di Castrocaro e per molti anni direttore del festival Voci Nuove. La sua scomparsa ha suscitato un sentimento di tristezza tra chi lo conosceva e ha seguito il suo lavoro nel mondo della musica. Braconi è stato considerato una figura importante per il festival e la comunità locale. La notizia è stata comunicata ufficialmente dalle autorità e dagli organizzatori dell’evento.

Il ricordo di Michele Minisci: "E' stato colui che ha preso per mano, per quasi 25 anni, tutti i partecipanti alle selezioni del festival per Castrocaro" C'è grande tristezza per la scomparsa di Virgilio Braconi, cittadino onorario di Castrocaro e per anni direttore del festival Voci Nuove. Così lo ricorda il giornalista Michele Minisci, nel suo libro “Castrocaro-Sanremo. Solo andata”, uscito proprio in questi giorni nella sua seconda edizione: "Il maestro Virgilio Braconi è stato la colonna portante del festival Voci Nuove; è stato chiamato da Gianni Ravera, il patron del festival, a sua volta voluto fortemente dall’avvocato Graziani prima e poi dal dottor Battistini, in pratica gli “inventori” della kermesse castrocarese". 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Fu tra i fondatori di Voci Nuove con Ravera e Graziani: addio al cittadino onorario di Castrocaro Virgilio BraconiSi è spento martedì, all'età di 94 anni, il Maestro Virgilio Braconi, dal 2007 cittadino onorario di Castrocaro Terme e Terra del Sole.

