Fu tra i fondatori di Voci Nuove con Ravera e Graziani | addio al cittadino onorario di Castrocaro Virgilio Braconi

Martedì si è spento il Maestro Virgilio Braconi, che aveva 94 anni. Era stato tra i fondatori di Voci Nuove insieme a Ravera e Graziani. Nel 2007 aveva ricevuto il riconoscimento di cittadino onorario di Castrocaro Terme e Terra del Sole. La sua figura è nota nel mondo della musica e della promozione artistica locale.

Si è spento martedì, all'età di 94 anni, il Maestro Virgilio Braconi, dal 2007 cittadino onorario di Castrocaro Terme e Terra del Sole. Braconi, compositore e produttore, nel 1957 fu tra i fondatori del Festival Voci Nuove, come selezionatore di talenti canori, insieme all'impresario Gianni. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Fu sindaco dal 1993 al 1995: Castrocaro piange la scomparsa di Franco CavaliereLe esequie sono previste per martedì 3 febbraio, con la messa alle 14 nella Chiesa di Santa Maria del Porto a Ravenna e successivo trasferimento a...

Casalguidi piange Giuseppe Biagini. Fu tra i fondatori del circolo MclSe n’è andato ieri mattina, alle soglie dei 90 anni che avrebbe compiuto tra pochi giorni (il prossimo 16 gennaio, per la precisione).

Morto Luigi Menozzi, fu tra i fondatori della Reggio UnitedREGGIO EMILIA – Sport reggiano in lutto per la morte di Luigi Menozzi, scomparso martedì 24 febbraio dopo una breve malattia. Aveva 76 anni e fu tra i promotori della Reggio United, realtà cresciuta n ... reggionline.com

Casalguidi piange Giuseppe Biagini. Fu tra i fondatori del circolo MclSe n’è andato ieri mattina, alle soglie dei 90 anni che avrebbe compiuto tra pochi giorni (il prossimo 16 gennaio, per la precisione). Giuseppe Biagini non c’è più e con la sua scomparsa, Casalguidi e ... lanazione.it

