Bagnone piange la scomparsa di Antonio Ballestracci, ex governatore e figura molto amata nella comunità. Classe 1938, era maresciallo dell’Aeronautica e per molti era una vera colonna portante. Con il suo rigore e la disciplina, ha lasciato un segno profondo nella Misericordia di oggi. La sua morte ha colpito tutti, che lo ricordano come un uomo che ha fatto tanto per il paese.

Bagnone piange la scomparsa di Antonio Ballestracci. Classe 1938, era maresciallo dell’Aeronautica, uomo di rigore e disciplina. Il suo carattere poteva sembrare a volte diretto e senza fronzoli, era però solo la scorza di un cuore buono e generoso. Vedovo da alcuni anni, lascia due nipoti e tanti volontari con cui ha collaborato tutta la vita. E’ stato una figura centrale della Misericordia di Bagnone e dell’intera comunità bagnonese. Attualmente era presidente emerito della Misericordia di Bagnone, ne è stato la guida dal 1992 al 2019, una colonna portante, l’anima instancabile nella sua qualità di governatore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Addio all’ex governatore Ballestracci: "Colonna portante della comunità. Ha plasmato la Misericordia di oggi"

Approfondimenti su Ballestracci Uomo

Barella e Bastoni sono elementi fondamentali per l'Inter, soprattutto nella trasferta contro l'Atalanta.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Ballestracci Uomo

Argomenti discussi: Addio all’ex governatore Ballestracci: Colonna portante della comunità. Ha plasmato la Misericordia di oggi; Politica in lutto, addio all'onorevole Salvatore Mazzaracchio: è morto all'età di 92 anni; Vannacci spezza la Lega, Salvini: Sleale; Vannacci e la Lega, da mezzo milione di voti a scontro con i governatori: la parabola del generale.

Addio a Salvatore Mazzaracchio, ex assessore regionale e parlamentareAll'età di 92 anni è morto a Roma l'ex parlamentare e assessore regionale alla Sanità in Puglia Salvatore ... msn.com

Addio all'onorevole Salvatore Mazzaracchio: si è spento all'età di 92 anniE' stato assessore regionale alla Sanità nella giunta Fitto. Le esequie domani sabato 7 febbraio ore 16 a San Paolo Albanese, suo paese d'origine ... lagazzettadelmezzogiorno.it

L'addio alla Lega dell'ex generale Roberto Vannacci ha scatenato le reazioni dei rappresentati del Carroccio del Friuli Venezia Giulia. Il governatore Massimiliano Fedriga ha commentato affermando che il partito non è un taxi sul quale si sale o scende quand facebook

Vannacci e l’addio alla Lega, dal boom dei 500mila voti allo scontro con i governatori x.com