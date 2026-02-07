Addio all’ex governatore Ballestracci | Colonna portante della comunità Ha plasmato la Misericordia di oggi

Bagnone piange la scomparsa di Antonio Ballestracci, ex governatore e figura molto amata nella comunità. Classe 1938, era maresciallo dell’Aeronautica e per molti era una vera colonna portante. Con il suo rigore e la disciplina, ha lasciato un segno profondo nella Misericordia di oggi. La sua morte ha colpito tutti, che lo ricordano come un uomo che ha fatto tanto per il paese.

Bagnone piange la scomparsa di Antonio Ballestracci. Classe 1938, era maresciallo dell’Aeronautica, uomo di rigore e disciplina. Il suo carattere poteva sembrare a volte diretto e senza fronzoli, era però solo la scorza di un cuore buono e generoso. Vedovo da alcuni anni, lascia due nipoti e tanti volontari con cui ha collaborato tutta la vita. E’ stato una figura centrale della Misericordia di Bagnone e dell’intera comunità bagnonese. Attualmente era presidente emerito della Misericordia di Bagnone, ne è stato la guida dal 1992 al 2019, una colonna portante, l’anima instancabile nella sua qualità di governatore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

