Carlo Verdone e quel provino fatto a Sal Da Vinci la parte nel suo film che in pochi ricordano | Si presentò un ragazzetto…

Carlo Verdone ha voluto fare i complimenti a Sal Da Vinci, vincitore del Festival di Sanremo 2026 con Per sempre sì, con un post sui social che è anche un tuffo nel passato. Il regista romano ha raccontato di quando, nel 1985, durante i casting di Troppo forte, la commedia cult del 1986 con Alberto Sordi e Mario Brega, si presentò «un ragazzetto col papà. Venivano da Napoli, il padre Mario era un cantante e attore di sceneggiate». Serviva il ruolo del più giovane del gruppo, l’unico personaggio che non avrebbe preso in giro il protagonista: Sal, giovanissimo, gli sembrò subito «molto sveglio, molto educato e già con un atteggiamento da professionista». 🔗 Leggi su Open.online

“Oggi Troppo Forte sei tu”: i complimenti di Carlo Verdone a Sal Da Vinci e il ricordo sul setAll'indomani del trionfo all'Ariston, il regista romano celebra il cantautore ricordando il casting del 1985.

