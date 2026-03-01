Coppa del Mondo superGoggia in superG | l’Azzurra conquista il primo gradino del podio a Soldeu

Il 1 marzo 2026 a Soldeu, Sofia Goggia ha vinto la sua prima gara di superG in questa stagione di Coppa del Mondo. La sciatrice italiana ha conquistato il primo posto in una competizione che ha visto numerosi atleti sfidarsi sulla pista del principato di Andorra. La vittoria rappresenta un risultato importante per l’atleta e per il team azzurro. La gara si è svolta con condizioni di neve e visibilità variabili.

Soldeu, 1 marzo 2026 – Una superGoggia per uno splendido superG targata Sofia. E l'Italia a Soldeu, in Coppa del Mondo. l'Azzurra aggiunge un podio, dopo il terzo posto di ieri (leggi qui), prima giornata di gare, in discesa libera. In un week end fa due conquiste straordinarie. Fa anche il 28esimo podio in carriera, con 68 nel circuito iridato stagionale. E' inavvicinabile il tempo fatto al traguardo, di l'1'25"95. La tedesca Emma Aicher, avversaria costantemente pericolosa, sta dietro a 0"24. La norvegese Kajsa Vickhoff Lie completa il podio a 0"31. "Sono davvero contenta, ho fatto una bella gara nel complesso, all'interno di un weekend molto solido.