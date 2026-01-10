Coppa del Mondo di Fioretto Maschile tutto azzurro il terzo gradino del podio | bronzo a Bianchi e Lombardi

A Parigi, i fiorettisti italiani Bianchi e Lombardi hanno conquistato entrambi il medaglio di bronzo nella gara individuale della Coppa del Mondo di fioretto maschile. La competizione si è svolta nello Stade Pierre de Coubertin, confermando il livello competitivo e la crescita del settore. Un risultato che rafforza la presenza dell’Italia in questa disciplina, sottolineando l’impegno e la qualità degli atleti azzurri in ambito internazionale.

Parigi, 10 gennaio 2026 – È tutto azzurro il terzo gradino del podio di Parigi, dove oggi è andata in scena la gara individuale di una classicissima della Coppa del Mondo di fioretto maschile: splendono di bronzo Guillaume Bianchi e Giulio Lombardi, protagonisti di un sabato entusiasmante nella suggestiva cornice dello Stade Pierre de Coubertin. Due medaglie di grande valore: l'ottava in carriera per Bianchi, ma anche la prima da papà con una dedica speciale al piccolo Enea nato appena 40 giorni fa; quarto podio nel circuito iridato invece per Lombardi, il secondo consecutivo dopo il terzo posto dello scorso dicembre a Fukuoka.

