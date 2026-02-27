Coppa del Mondo super Goggia in discesa | a Soldeu è terzo gradino del podio

A Soldeu, il 27 febbraio 2026, Sofia Goggia ha partecipato alla gara di super G. Dopo aver conquistato il bronzo alle Olimpiadi di Milano Cortina, è tornata in corsa e si è piazzata terza in discesa. La sua presenza sulla neve si è tradotta in un risultato di rilievo, mantenendo la posizione sul podio.

Soldeu, 27 febbraio 2026 – Torna in gara Sofia Goggia, dopo il bronzo vinto alle Olimpiadi di Milano Cortina in discesa (leggi qui), e non scende dal podio. nella stessa specialità e in Coppa del Mondo, che è ricominciata a seguito della fine dei Giochi Invernali, l’Azzurra delle Fiamme Gialle si prende il terzo posto. Il distacco dalla prima sul podio, la svizzera Corinne Suter (1’31"62) è di soli 24 centesimi. Seconda è arrivata l’austriaca Nina Ortlieb, staccata di 0"11. La Goggia conquista il podio numero 67 e sul terzo gradino, il 39esimo in discesa. Fa cinquina in stagione. “Sicuramente è una pista molto piatta nella parte alta e quest’anno ho avuto qualche difficoltà nei piani. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Sofia Goggia sul podio a Soldeu: la sfida per la Coppa del Mondo di discesa si riaccende

