coppa del mondo di sci goggia trionfa nel secondo superg di soldeu

Sofia Goggia ha vinto il secondo SuperG di Soldeu, ad Andorra, valido per la Coppa del mondo di sci alpino. La campionessa bergamasca ha concluso la gara davanti agli altri concorrenti, portando a casa un risultato importante nella stagione. La competizione si è svolta sulle piste locali, attirando l’attenzione degli appassionati di sci.

Finalmente Sofia Goggia. La campionessa bergamasca trionfa nel secondo SuperG di Soldeu, ad Andorra, valido per la Coppa del mondo di sci alpino. Con il tempo di 1’25"95, il bronzo olimpico di Milano-Cortina ha preceduto la tedesca Emma Aicher di +0.24" e la norvegese Kajsa Vickhoff Lie di +0.31". Quinto posto per l’altra azzurra Laura Pirovano a +0.77", mentre è momentaneamente ottava Federica Brignone a 1"43. Per Goggia è la vittoria numero 28 in Coppa del mondo, l’azzurra consolida così il primato nella classifica della Coppa di specialità. SOLIDA A SOLDEU??Tre gare e due podi in Andorra per Goggia!Terza in discesa e vincitrice del secondo superG!Come in Val d'Isère a dicembre, Sofia alza le braccia al cielo nella specialità che unisce velocità e tecnica!???? Gustiamo insieme la sua impresa sull’Aliga!. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Sci, SuperG: Sofia Goggia vince a Soldeu, Coppa del Mondo ad un passoSulle nevi di Soldeu, in Andorra, Sofia Goggia firma un successo pesante nel secondo superG valido per la Coppa del Mondo di sci alpino.

