Durante il VII Congresso provinciale a Pietrelcina, Copagri Benevento ha eletto Concetta Tazza come nuova Presidente Provinciale. L’evento ha visto partecipanti provenienti dalla provincia per discutere di temi legati all’agricoltura e alla cooperazione. La nomina di Tazza rappresenta un momento importante per l’associazione locale. La cerimonia si è svolta alla presenza di rappresentanti del settore e della comunità agricola.

Ad aprire i lavori è stata l’intensa relazione del Presidente Regionale Copagri Campania, Salvatore Ciardiello, che ha tracciato un quadro chiaro delle sfide e delle opportunità per il comparto agricolo sannita. Numerosi e qualificati gli interventi dei delegati, dai quali è emersa con forza la consapevolezza che il territorio sannita non è secondo a nessuno in termini di qualità, tradizione e capacità produttiva agricola. La Copagri Benevento rappresenta oggi oltre 1.200 aziende agricole nella provincia, confermandosi punto di riferimento fondamentale per il comparto primario e per lo sviluppo del territorio. Un Congresso che segna l’inizio di una nuova fase, nel segno della partecipazione, dell’unità e della valorizzazione del “Sannio che produce”. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Copagri Benevento: Concetta Tazza eletta Presidente Provinciale

