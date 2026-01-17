Nuovo presidente dell’Ordine dei Commercialisti | Ida Lonardo eletta a Benevento

Il 16 gennaio 2026, si sono concluse le elezioni dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Benevento, con modalità di voto online. Ida Lonardo è stata eletta nuovo presidente dell’Ordine, assumendo l’incarico dopo aver ottenuto il consenso dei colleghi. Questa nomina segna un importante passaggio per l’istituzione, che continua il suo percorso di aggiornamento e rafforzamento professionale nel territorio.

Tempo di lettura: < 1 minuto Si sono concluse alle ore 18 di ieri, 16 gennaio 2026, le elezioni dell’ Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Benevento, svoltesi interamente con votazione online. Su 806 aventi diritto hanno partecipato in 616, con un’affluenza pari a circa il 76%. Dall’esito della consultazione è stata eletta presidente del Consiglio dell’Ordine la dottoressa Ida Lonardo. Insieme a lei entrano a far parte del Consiglio dell’Ordine i consiglieri Erminia Cuomo, Vincenzo De Lucia, Giuseppe Gaggioli, Sabino Pontillo, Domenico D’Agostino, Fabrizio Massa, Ivo Visciano, Rossana De Vita, Rita Dammiano e Manlio Marotti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

