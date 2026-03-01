Domenica si gioca Torino contro Lazio e il nuovo allenatore dei granata ha annunciato i convocati per la prima sfida ufficiale sulla panchina. La lista include alcuni nomi ritenuti importanti, mentre mancano altri. L’esordio di D’Aversa sulla panchina torinese segna un momento di svolta, con i giocatori chiamati a dimostrare il loro valore in campo.

Manchester City, annuncio di Bernardo Silva: «Il giorno in cui me ne andrò.». Parole emozionanti del fuoriclasse portoghese! Goretzka accende il derby di mercato! Milan e Inter sulle sue tracce: il nodo stipendio al centro della trattativa Koopmeiners Juve, prove di addio? Roma e Galatasaray all’assalto. La Juve fissa il prezzo! I dettagli Lingard, colpo a sorpresa del Corinthians! Contratto annuale con opzione di rinnovo, le ultimissime Cremonese, Nicola dopo la sconfitta col Milan: «Siamo tornati a giocare con la giusta qualità e personalità. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Torino, i convocati per la Lazio: inizia l’era D’Aversa con una buona e una cattiva notizia. Ultimissime

Leggi anche: “Una buona e una cattiva”. Gerry Scotti, la doppia notizia è appena arrivata

Napoli, emergenza e una buona notizia: Lukaku torna tra i convocati"> Un solo cambio rispetto alla formazione iniziale schierata sabato contro il Sassuolo, ma un’emergenza che resta pesantissima.

Una selezione di notizie su Torino.

Temi più discussi: Lazio, i convocati per il Torino: assente Maldini, c'è Dia; Sei granata in nazionale; Torino, i convocati per il Genoa: tre rientri tra i granata, out Adams; Lazio, Maldini non recupera: tre assenti dai convocati per il Torino.

I primi convocati del Torino di D'Aversa: per la partita contro la Lazio recupera AdamsAlle ore 18 di oggi il Torino ospita la Lazio per la partita valevole per la 27^ giornata di Serie A. Il club granata ha reso nota la lista dei giocatori. tuttomercatoweb.com

Torino, i convocati per la Lazio: la lista di D’Aversa per il suo esordio sulla panchina dei granata. UltimissimeTorino, i convocati per la Lazio: la lista di D’Aversa per il suo esordio sulla panchina dei granata. Ultimissime C’è grande attesa sotto la Mole per la delicata sfida odierna tra Torino e Lazio. L’in ... calcionews24.com

#Torino, i convocati per la #Lazio: recuperato #ChéAdams, out #Ilkhan squalificato Ancora indisponibili #Aboukhlal e #Savva per infortunio #ToroNews #TorinoFc #Torino Ecco la lista completa dei convocati x.com

Raduno di auto da rally in piazza Vittorio a #Torino foto loriib www.iltorinese.it - facebook.com facebook