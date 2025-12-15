Roma-Como i convocati di Gasperini | out Dovbyk la decisione su El Aynaoui

Sono stati annunciati i convocati di Gasperini per Roma-Como, con alcune assenze significative. Dovbyk è out mentre si attende la decisione su El Aynaoui. La sfida, valida per la quindicesima giornata di Serie A, si giocherà allo stadio Olimpico e rappresenta un'importante occasione per entrambe le squadre.

© Sololaroma.it - Roma-Como, i convocati di Gasperini: out Dovbyk, la decisione su El Aynaoui Mancano poche ore al calcio d’inizio di Roma-Como allo stadio Olimpico, match che chiuderà la quindicesima giornata di Serie A. Dopo i due ko consecutivi contro Napoli e Cagliari, i giallorossi proveranno a tornare alla vittoria in campionato in questo scontro diretto per l’Europa contro i lariani, reduci dal ko per 4-0 a San Siro contro l’Inter. Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati per la partita: assente Neil El Aynaoui, che si aggregherà dunque al ritiro del Marocco in vista della Coppa d’Africa, mentre Evan Ndicka sarà a disposizione. Out anche Artem Dovbyk, che non ha ancora recuperato dalla lesione muscolare rimediata contro l’Udinese. Sololaroma.it ?? GASPERINI SORRIDE CON 2 RIENTRI, MA UNA NOTIZIA DALL'ARGENTINA SPAVENTA I TIFOSI! Roma-Como, i convocati di Gasperini: El Aynaoui non c'è - La lista dei giocatori giallorossi a disposizione per il posticipo della quindicesima giornata di Serie A. corrieredellosport.it

