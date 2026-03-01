Controlli tra Castellammare di Stabia e Gragnano | multe e sequestri

Tra Castellammare di Stabia e Gragnano, sono stati effettuati controlli di sicurezza che hanno portato a multe e sequestri. Durante il servizio, sono stati verificati i locali pubblici e le attività di intrattenimento, oltre a controlli su strada svolti in modo coordinato tra le forze dell’ordine. I controlli sono stati finalizzati a garantire il rispetto delle norme vigenti.

Tra Castellammare di Stabia e Gragnano, un servizio straordinario di controllo del territorio, con verifiche nei locali pubblici e nelle attività di intrattenimento, oltre a controlli su strada. Durante l’operazione dei Carabinieri della compagnia stabiese e della polizia municipale è stato controllato un esercizio commerciale, al quale sono state contestate numerose irregolarità legate soprattutto alle autorizzazioni mancanti e agli adempimenti per la musica e l’intrattenimento. Sono emerse anche criticità igieniche e organizzative nei locali e negli spazi riservati al personale, con alimenti e bevande conservati in modo non corretto. Nel complesso è stata elevata una sanzione amministrativa di oltre 7mila euro e sono stati avviati i provvedimenti per interrompere l’attività di pubblico spettacolo non regolarmente segnalata. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Castellammare di Stabia e Gragnano: controlli dei CarabinieriTra Castellammare di Stabia e Gragnano, un servizio straordinario di controllo del territorio, con verifiche nei locali pubblici e nelle attività di...

Castellammare e Gragnano: Controlli dei Carabinieri. Focus sul deliverySanità, Giuliano (UGL): “Al Sud una voragine di medici, qualità dell’assistenza non può dipendere dal luogo in cui si vive” UNICEF/Siria: i bambini...

Una raccolta di contenuti su Castellammare di Stabia

Temi più discussi: Castellammare. Cene-spettacolo senza misure di sicurezza, denunciato un ristoratore; Il Napoli Boat Show a Marina di Stabia; Scooter elettrici illegali, la Consulta della bicicletta scrive al prefetto: Sono un pericolo costante, urgenti più controlli; Il 'Napoli Boat Show' al Marina di Stabia.

Controlli dei carabinieri tra Misilmeri e Belmonte: 11 denunciatiMISILMERI – Controlli dei carabinieri tra Misilmeri e Belmonte Mezzagno, 11 denunciati, nove per furto di energia elettrica, uno per guida senza patente e uno per violazione dei sigilli a un veicolo. livesicilia.it

Castellammare, controlli nelle pescherie: sequestrato un quintale di prodotti itticiLa Capitaneria di Porto ha sequestrato un quintale di prodotti ittici sotto misura e senza tracciabilità in diversi esercizi commerciali tra Castellammare di Stabia e i comuni limitrofi. Leggi le ... fanpage.it

STABIESI AL 100 %. . Tante good vibes per il lungomare e la spiaggia di Castellammare di Stabia per l’estate 2026 #visitcastellammare #castellammaredistabia #napoli #estate2026 #spiaggia - facebook.com facebook