Castellammare e Gragnano | Controlli dei Carabinieri Focus sul delivery

Controlli al codice della strada con il delivery nel mirino e verosimilmente diverse ordinazioni saltate. Controlli nella movida di Castellammare e a Gragnano per i carabinieri della locale compagnia. I militari hanno identificato 493 persone e controllato 169 veicoli. Durante i controlli al codice della strada sono state denunciate 2 persone per guida in stato di ebbrezza. I carabinieri hanno elevato 58 contravvenzioni in totale. Tra queste 10 per le modifiche delle caratteristiche costruttive del mezzo: bauletti coibentati e contenitori di pizze ben saldati sull’estremità del sellino. Lavori di design abusivi che non rispettano le norme sulla sicurezza mettendo a rischio chi guida un mezzo a due ruote. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

