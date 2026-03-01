Contributo alla scuola paritaria | Per fronteggiare i maggiori costi

Una variazione di bilancio approvata giovedì sera prevede un contributo straordinario destinato alla scuola materna paritaria di Scortichino. La somma servirà a coprire i aumenti dei costi di gestione e garantire il funzionamento dell’istituto. La decisione è stata comunicata senza ulteriori dettagli sui fondi o sulle modalità di distribuzione.

Un contributo straordinario per la gestione della scuola materna paritaria di Scortichino. E' stato stabilito giovedì sera con un' apposita variazione di bilancio. La cifra stanziata di 28mila euro, permetterà di fare fronte ad un squilibrio di costi dovuti a personale, energia e materie prime, "in modo da non incidere sulle rette per le famiglie", è stato spiegato. E' stata approvata anche una modifica della raccolta dei regolamenti comunali per l'accesso, il funzionamento e la compartecipazione ai servizi educativi per la prima infanzia, scolastici ed extrascolastici. Tra i punti affrontati dal consiglio comunale, anche la risposta al...

