Chi era Elio Arlandi il musicista travolto da un tir e trascinato per oltre 2 chilometri sull'asfalto a Genova

Elio Arlandi, noto musicista e fondatore del gruppo blues Big Fat Mama, è stato vittima di un grave incidente stradale avvenuto ieri sera a Genova. Travolto da un tir, è stato trascinato per oltre due chilometri lungo l'asfalto, suscitando grande commozione e attenzione sulla sicurezza stradale.

Elio Arlandi, fondatori del gruppo blues Big Fat Mama, è la vittima del grave incidente di ieri sera a Genova: è stato travolto e trascinato da un tir per oltre due chilometri.

Elio Arlandi ucciso da un tir a Genova. «Trascinato per 2 km»: aveva 67 anni, era tra i fondatori del gruppo blues Big Fat Mama - Si chiamava Elio Arlandi, l'uomo di 67 anni morto ieri sera a Genova dopo essere stato trascinato per due chilometri da un camion. msn.com

