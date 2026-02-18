San Leone l' acqua si perde per strada | asfalto viscido in viale dei Giardini
Una perdita d’acqua ha causato una pozzanghera lungo viale dei Giardini a San Leone. L’asfalto umido e scivoloso mette a rischio i passanti e i veicoli che transitano in zona. La falla nella condotta ha portato acqua a scorrere sulla strada, creando disagio nella zona frequentata dai turisti.
Acqua in strada dopo l’allarme lanciato da Mareamico. Disagi per residenti e automobilisti Una nuova perdita d’acqua torna a interessare viale dei Giardini, nel quartiere balneare di San Leone. A segnalare la criticità è stato Claudio Lombardo, dell’associazione ambientalista Mareamico, che ha documentato la presenza di acqua sulla carreggiata evidenziando i disagi per la circolazione e per i residenti della zona. Il fenomeno, visibile lungo un tratto della strada, provoca ristagni che rendono l’asfalto scivoloso e aumentano il rischio per automobilisti e pedoni. Situazioni di questo tipo, oltre allo spreco di risorsa idrica, possono contribuire nel tempo al deterioramento del manto stradale e delle infrastrutture sotterranee.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
