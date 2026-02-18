San Leone l' acqua si perde per strada | asfalto viscido in viale dei Giardini

Una perdita d’acqua ha causato una pozzanghera lungo viale dei Giardini a San Leone. L’asfalto umido e scivoloso mette a rischio i passanti e i veicoli che transitano in zona. La falla nella condotta ha portato acqua a scorrere sulla strada, creando disagio nella zona frequentata dai turisti.

Acqua in strada dopo l’allarme lanciato da Mareamico. Disagi per residenti e automobilisti Una nuova perdita d’acqua torna a interessare viale dei Giardini, nel quartiere balneare di San Leone. A segnalare la criticità è stato Claudio Lombardo, dell’associazione ambientalista Mareamico, che ha documentato la presenza di acqua sulla carreggiata evidenziando i disagi per la circolazione e per i residenti della zona. Il fenomeno, visibile lungo un tratto della strada, provoca ristagni che rendono l’asfalto scivoloso e aumentano il rischio per automobilisti e pedoni. Situazioni di questo tipo, oltre allo spreco di risorsa idrica, possono contribuire nel tempo al deterioramento del manto stradale e delle infrastrutture sotterranee.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Leggi anche: Esplodono due tubi dell'acqua: asfalto sollevato e strada allagata, chiusure e disagi traffico

L’acqua che non c’è ma che si perde in strada: ennesimo spreco in centro storicoNel cuore di Agrigento, un residente ha segnalato una significativa perdita di acqua pubblica che si verifica nelle strade del centro storico.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.