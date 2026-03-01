Conti cede il palco a De Martino | gesto simbolico chiude Sanremo 2026

Il Festival di Sanremo 2026 si è concluso con un momento simbolico: Carlo Conti ha passato il testimone a Stefano De Martino in diretta televisiva. Questo gesto ha visto il conduttore uscente cedere il palco al suo successore, mentre Giampaolo Rossi, amministratore delegato della Rai, ha definito l’atto come un segno di generosità. La cerimonia si è svolta davanti al pubblico televisivo.

