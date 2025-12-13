Medio Oriente Crosetto | La pace e la rinascita richiederanno tempi lunghi – Il video
Il ministro Crosetto sottolinea che la pace e la rinascita nel Medio Oriente richiederanno tempi lunghi, evidenziando l'impegno dell'Italia nel favorire condizioni di stabilità e cessate il fuoco, con l'obiettivo di trasformare le tregue in una reale pace e rinascita economica per i popoli coinvolti.
(Agenzia Vista) Roma, 12 dicembre 2025 "Quello che abbiamo fatto e continuiamo a fare, noi siamo convinti che i due popoli debbano poter vivere in pace, debbono avere le condizioni per vivere in pace, vale per la Palestina, vale per l'Ucraina, vale per tutti i luoghi dove c'è guerra, il tentativo dell'Italia è quello di creare le condizioni perché le guerre finiscano, le tregue si trasformino in pace e la pace si trasformi in rinascita economica. Certo, stiamo parlando di tempi lunghissimi, i disastri fatti in alcune parti del mondo avranno bisogno di decenni, un buon motivo per partire prima possibile. Open.online
