Pil | la Toscana cresce ma resta a metà classifica Nel 2026 aumento dello 0,62 per cento

Nel 2026, la Toscana continuerà a mostrare una crescita economica moderata, con un incremento dello 0,62%. Secondo le analisi dell’Ufficio studi Cgia basate su dati Istat e previsioni Prometeia, la regione mantiene una posizione di metà classifica nel panorama nazionale, senza particolari accelerazioni. La situazione riflette un trend di moderato sviluppo, caratterizzato da un incremento contenuto ma stabile nel tempo.

Firenze, 7 gennaio 2026 – La Toscana crescerà anche nel 2026, ma senza particolari accelerazioni. È quanto emerge dall’elaborazione dell’Ufficio studi Cgia su dati Istat e previsioni Prometeia (ottobre 2025), che fotografa un quadro di moderata espansione economica sia a livello nazionale sia regionale. In Italia il prodotto interno lordo è atteso in crescita in termini nominali (quindi inclusa l’inflazione) del +2,9 per cento nel 2026, dopo il +2,6% del 2025, sostenuto soprattutto da una ripresa dell’export, che passa dal +0,2 per cento del 2025 al +1 per cento stimato per il 2026. I consumi della pubblica amministrazione dovrebbero invece aumentare leggermente, da +0,4 a +0,5 per cento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

