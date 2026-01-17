Palazzo Chigi costa più che mai nel 2026 | bollette buoni pasto e spese in aumento

Nel 2026, i costi di gestione di Palazzo Chigi sono in aumento, riflettendo un quadro di spese crescenti per la Presidenza del Consiglio. L’inflazione e le variazioni nelle bollette, nei buoni pasto e in altre voci di bilancio contribuiscono a questa crescita, che si traduce in un incremento complessivo delle spese. Questa situazione evidenzia come anche le istituzioni siano influenzate dai mutamenti economici in atto nel Paese.

Le scorte alimentari e i buoni pasto che schizzano, le bollette luce e gas che esplodono e la benzina più cara: ecco perché nel 2026 Giorgia Meloni a Palazzo Chigi costa più ... - Nonostante la spending review imposta da Giorgetti sale la spesa ordinaria della presidenza del Consiglio dei ministri. open.online

E pensare che a Palazzo Chigi penseranno di avere fatto una mandrakata sulla Groenlandia. Zitto che non ci ha visto x.com

Dopo le critiche della Corte dei conti Palazzo Chigi semplifica le procedure amministrative per conseguire gli obiettivi di investimenti e riforme - facebook.com facebook

