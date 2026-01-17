Palazzo Chigi costa più che mai nel 2026 | bollette buoni pasto e spese in aumento
Nel 2026, i costi di gestione di Palazzo Chigi sono in aumento, riflettendo un quadro di spese crescenti per la Presidenza del Consiglio. L’inflazione e le variazioni nelle bollette, nei buoni pasto e in altre voci di bilancio contribuiscono a questa crescita, che si traduce in un incremento complessivo delle spese. Questa situazione evidenzia come anche le istituzioni siano influenzate dai mutamenti economici in atto nel Paese.
Nel 2026 governare l’Italia costa più che mai. Non solo per l’inflazione che colpisce famiglie e imprese, ma anche per l’aumento delle spese di Palazzo Chigi, che nel nuovo bilancio della Presidenza del Consiglio registra numeri in crescita praticamente su tutti i fronti. Dalle bollette di luce e gas ai buoni pasto del personale, passando per carburante, derrate alimentari e spese di funzionamento, il conto della macchina di governo guidata da Giorgia Meloni segna un nuovo record. E non mancano voci che fanno discutere, come l’aumento simbolico di un euro per la struttura commissariale contro la siccità. 🔗 Leggi su Urbanpost.it
