Consultinvest super Vittoria fondamentale

Consultinvest Loreto 86 chiusi 75 CONSULTINVEST LORETO: Delfino 28, Valentini 20, Morandotti 12, Lomtazde 7, Pillastrini 6, Tognacci 5, Terenzi 4, Sgarzini 2, Aglio 2, Del Prete 0, Graziani, Machniz. All. Ceccarelli. UMANA SAN GIOBBE CHIUSI: Gravaghi 21, Rasio 14, Natale 13, Bertocco 10, Molinaro 9, Lorenzi 2, Petrucci 2, Minoli 2, Raffaelli 2, Candotto, Moreno. All. Zanco. Arbitri: Gagliardi, Silvestri, Coda. Vittoria pesantissima per la Consultinvest Loreto Pesaro, che al PalaMegabox supera l'Umana San Giobbe Chiusi 86-75 e dà continuità al successo contro Imola. Due punti che valgono doppio nella corsa salvezza e che tengono aperta la rincorsa al gruppone.