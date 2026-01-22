Juventus-Benfica | vittoria fondamentale

Nella settima giornata della fase a gironi della Champions League, la Juventus ha ottenuto una vittoria importante battendo il Benfica 2-0 all’Allianz Stadium. Questa prestazione consente ai bianconeri di garantirsi almeno la qualificazione ai playoff, consolidando la posizione nella competizione. Un risultato che segna un passo avanti significativo nel percorso europeo della squadra in questa fase della competizione.

All'Allianz Stadium, la Juventus ha conquistato una vittoria fondamentale nella settima giornata della League Phase di Champions League, superando 2-0 il Benfica di José Mourinho e assicurandosi matematicamente un posto almeno ai playoff. Con 12 punti in classifica (15ª posizione), i bianconeri hanno blindato la qualificazione con una gara d'anticipo

Juve-Benfica: vittoria pesante, ma quante ombre

