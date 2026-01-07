Il giorno dei funerali di Chiara Costanzo e Achille Barosi Le loro scuole riaprono e commemorano i ragazzi

Il 7 gennaio si tengono i funerali di Chiara Costanzo e Achille Barosi, due giovani milanesi vittime dell’incendio a Crans-Montana. Le scuole della città riaprono in segno di rispetto e memoria, dedicando momenti di riflessione per ricordare i ragazzi e sostenere la comunità in questo difficile momento.

È il giorno del lutto e dei funerali, mercoledì 7 gennaio, per Chiara Costanzo e Achille Barosi, i due adolescenti milanesi morti nell'incendio del locale Le Constellation di Crans-Montana, nel cantone Vallese in Svizzera, la notte del 1° gennaio.I funerali dei due giovani sono fissati, entrambi.

Crans-Montana, oggi a Milano i funerali di Chiara Costanzo e Achille Barosi - 45, in contemporanea, i funerali di Chiara Costanzo e Achille Barosi, i due giovani milanesi morti nel rogo di Crans- affaritaliani.it

Milano, oggi i funerali di Achille e Chiara: lutto e bandiere a mezz’asta - Milano si stringe nel dolore per la scomparsa di Chiara Costanzo e Achille Barosi, le due giovani vittime della tragedia avvenuta nella notte di Capodanno a Crans- ticinonotizie.it

