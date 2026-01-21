Centro storico quasi concluso il percorso per la regolarizzazione dei dehor dei locali

Nel centro storico sta per concludersi il processo di regolarizzazione dei dehors dei locali. Questo percorso ha previsto una ricognizione accurata per individuare eventuali irregolarità, con l’obiettivo di garantire un uso dello spazio pubblico conforme alle norme. L’intervento mira a preservare l’equilibrio tra vivibilità, tutela dell’ambiente urbano e attività economiche, favorendo una gestione condivisa e trasparente degli spazi.

"Un percorso condiviso di ricognizione e mappatura dei dehors per individuare situazioni di difformità o irregolarità e riportare l’uso dello spazio pubblico entro regole chiare e condivise, garantendo equilibrio tra vivibilità, tutela del centro storico e attività economiche. È questo.🔗 Leggi su Modenatoday.it

