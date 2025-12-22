Capodanno a Pinerolo con Dario Ballantini | 40 anni di carriera in una notte magica
Dario Ballantini continua le celebrazioni per il suo quarantesimo anno di carriera e per la serata dell’ultimo dell’anno sbarca al Teatro Sociale di Pinerolo (TO). Mercoledì 31 dicembre alle ore 21.30 il poliedrico attore e trasformista saluta il 2025 anno carico di grandi soddisfazioni -. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Leggi anche: "Il cosmo esistenziale", dal 12 dicembre la mostra di Dario Ballantini allo Studio 74
Leggi anche: Una Hotels, accendi la tua stagione. Con Milano serve una notte magica
FESTA DI CAPODANNO A PINEROLO: TUTTO IL PROGRAMMA; Pinerolo e il Capodanno: Teatro, Piazza e Fuochi Musicali; Capodanno: Pinerolo accoglie il 2026 con teatro, musica in piazza e spettacolo piromusicale - Comunicato stampa - Comune di Pinerolo; Oltre 900 spettacoli l’anno: perché Piemonte dal Vivo è primo nella classifica ministeriale.
Pinerolo e il Capodanno: Teatro, Piazza e Fuochi Musicali - Pinerolo accoglie il 2026 con Dario Ballantini al Teatro Sociale e una grande festa gratuita in Piazza Vittorio Veneto con spettacolo piromusicale a mezzanotte. vitadiocesanapinerolese.it
Dario Ballantini: «Ho fatto 16 anni di gavetta prima del successo. Il matrimonio con Barbara nella stazione dove ci siamo conosciuti» - Dario Ballantini festeggia 40 anni di carriera resi iconici con le varie maschere indossate a Striscia La Notizia. corriereadriatico.it
Ballantini: "Quarant’anni nei panni degli altri" - È quello che ha fatto Dario Ballantini indossando le vesti dei personaggi che per tutta la carriera ha portato in tv e a teatro con ’relative conseguenze ... ilrestodelcarlino.it
CAPODANNO A PINEROLO 2026 Teatro, musica in piazza e uno spettacolo piromusicale per salutare il nuovo anno insieme! 31 dicembre la città si trasforma in una grande festa diffusa: lo spettacolo con Dario Ballantini al Teatro Sociale e l’animazi - facebook.com facebook
Mo basta la, Natale a Pinerolo: eventi, luci, mercatini e Capodanno nel cuore della città x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.