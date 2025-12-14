Donne che ce l’hanno fatta Consegnati i riconoscimenti

L'articolo presenta i riconoscimenti assegnati alle donne che hanno raggiunto importanti traguardi nel campo della chirurgia testa-collo presso Asst Pavia, e celebra anche le figure di donne impegnate nel sociale e nello studio, come Michelangela Barba di Ebano onlus, studentesse e volontarie che ogni giorno si distinguono per il loro impegno e dedizione.

Le donne chirurghe del testa-collo di Asst Pavia, ma anche Michelangela Barba di Ebano onlus che dal 2012 è al fianco delle donne in difficoltà e poi studentesse (Cloe Riboni e Martina Mazzone), volontarie e professioniste. Sono le "Donne che ce l'hanno fatta" che ieri nell'aula Foscolo hanno ricevuto le benemerenze di Pavia e provincia come Laura Emanuel, Francesca Molina, Ilaria Sottotetti, Marina Irene Riccardi, Antonella Fanchini, Lara Bressani, Viviana Gabrini, Elena Crosio, Maria Emanuela Salati, Valentina Codispoti, Anna Campanini, Paola La Grotteria, Cristina Obber, Marina Scardi, Ombretta Piana, Paola Rivetta, Lucilla Giagnoni, Elisa Marchesini, Maria Santovito in arte Mary San, Eugenia Chiapparini, Alberta Balestra, Vera Lucia Stigliano ed Elena Folli alla memoria.

