Premi di sezione Consegnati i riconoscimenti a Fontana Stelo e Casale

Durante la Cena degli Auguri, sono stati consegnati i Premi di sezione, riconoscimenti che celebrano l’eccellenza e l’impegno degli associati. Tra i premiati, il Premio Giuseppe Giannelli, dedicato al fondatore della sezione, è stato assegnato a Valerio Fontana, in riconoscimento del suo contributo distintivo. Un momento di grande valore che testimonia la passione e la crescita della nostra comunità.

© Sport.quotidiano.net - Premi di sezione. Consegnati i riconoscimenti a Fontana, Stelo e Casale Durante la Cena degli Auguri consegnati i Premi sezionali. Il prezioso Premio Giuseppe Giannelli, fondatore della sezione, per l’associato che si è maggiormente distinto è andato a Valerio Fontana. Arbitro dal 1992 dopo a un ottimo percorso sui campi regionali ha diretto e continua dirigere gare sezionali, dal 2014 fa parte del Consiglio direttivo, ultimo quello di osservatore arbitrale. Incarna in pieno i valori dell’Associazione. Il Premio Loris Guiggiani, per l’associato che si è maggiormente distinto in forza all’organo tecnico provinciale, è andato invece a Tommaso Stelo: arbitro da dicembre 2023, nel giro di una stagione è stato promosso all’organico regionale, arrivando a dirigere diverse gare in Prima Categoria, ad appena 16 anni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net Leggi anche: Festa del Cinema di Roma, consegnati i premi Atena Nike Extended Version e i premi La Chioma di Berenice Leggi anche: Premio Firenze, consegnati i riconoscimenti in Palazzo Vecchio La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Nobel 2025, i vincitori premiati a Stoccolma e Oslo. Sul palco la figlia di Machado. FOTO; Giornalisti, 3a edizione premio sui fondi Ue in Sicilia: 11 i vincitori; Premio Genio Città di Palermo, consegnati i riconoscimenti alle eccellenze del territorio; Premio Tiepolo: consegnati a Madrid i riconoscimenti di CCIS e CEOE. Premi di sezione. Consegnati i riconoscimenti a Fontana, Stelo e Casale - Il prezioso Premio Giuseppe Giannelli, fondatore della sezione, per l’associato ... msn.com

Scuole calcio al centro: consegnati i riconoscimenti regionali ai club giovanili - La cerimonia ha rappresentato non solo un momento di premiazione, ma anche un’occasione di confronto e condivisione, ribadendo l’importanza del settore giovanile come pilastro educativo e sociale del ... cesenatoday.it

A SADIKAJ IL PREMIO “GIOVANNI STEVANATO” La Serata di Gala Arbitrale della Sezione di Mestre, svoltasi sabato 13 dicembre presso l’Auditorium Comunale di Trebaseleghe (PD), è stata dedicata al ricordo di Giovanni Stevanato, assistente internazional - facebook.com facebook

Assegnati i premi per la sezione competitiva del Sotto18+ Film Festival a Torino: vince il concorso nazionale un gruppo di studenti aostani x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.