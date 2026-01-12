Heated Rivalry Connor Storrie e Hudson Williams scherzano sul pubblico che li ha visti nudi nella serie
Durante i Golden Globes 2026, Connor Storrie e Hudson Williams hanno scherzato sulle scene hot della serie
I due protagonisti della serie in arrivo su HBO Max hanno scherzato ai Golden Globes 2026 sulle loro scene hot e sul fatto che praticamente tutti li avessero già visti senza veli prima di sapere chi fossero Connor Storrie e Hudson Williams, protagonisti della serie virale Heated Rivalry, hanno fatto il loro debutto come presentatori alla cerimonia dei Golden Globes 2026. I due, saliti sul palco sulle note di "Pink Pony Club" di Chappell Roan, hanno presentato il premio come Miglior attore non protagonista in una serie TV. "Scusate, è un po' snervante essere qui ai nostri primi Golden Globes", ha detto Storrie con un brivido teatrale. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
