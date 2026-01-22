Termovalorizzatore | la Regione dice no alla proroga respinta la richiesta di Comune e Amiu

La Regione Liguria ha respinto la richiesta di proroga sul termovalorizzatore avanzata dal Comune di Genova e da Amiu, comunicando ufficialmente la decisione in una nota. La decisione rappresenta un chiarimento sulle tempistiche e le politiche regionali in materia di gestione dei rifiuti, confermando la volontà di non prolungare l’uso dell’impianto oltre i termini stabiliti.

Palazzo Tursi aveva chiesto più tempo sull’avviso esplorativo di Arlir, ma la Regione tira dritto: "Impianto fondamentale, va realizzato al più presto" No alla proroga sul termovalorizzatore. Lo ha deciso Regione Liguria comunicando la decisione in una nota che a sorpresa nega al Comune e ad Amiu la richiesta di tempo che palazzo Tursi e azienda municipalizzata avevano avanzato lo scorso 8 gennaio. "Perplessità - scrive ancora la Regione - anche rispetto al ricorso presentato al Tar dalla stessa azienda e notificato ieri a Regione Liguria e Arlir, senza alcuna richiesta di sospensiva dei termini dell’Avviso.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Leggi anche: Corruzione in Sicilia, il gip dispone i domiciliari per l'ex Presidente della Regione Cuffaro: respinta la richiesta di arresto per Romano

Leggi anche: Il ddl Valditara sull’educazione sessuo-affettiva torna alla Camera dopo la bagarre: respinta la richiesta di rinvio in commissione avanzata dalle opposizioni

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Bando termovalorizzatore, la Regione boccia la richiesta di Amiu e Tursi: Nessuna proroga; Relazione annuale dell’Osservatorio sul termovalorizzatore di Acerra: i risultati dei controlli, le proposte; Termovalorizzatore, la Regione Liguria gela Amiu e Tursi: Nessuna proroga sul bando; Piano dei rifiuti nelle Marche, si (ri)parte. L'assessore regionale Consoli: Il termovalorizzatore si fa.

Bando termovalorizzatore, la Regione boccia la richiesta di Amiu: Nessuna prorogaNessuna proroga dei termini dell’avviso esplorativo per la ricerca di operatori interessati all’affidamento in concessione della realizzazione e gestione dell’impianto di chiusura del ciclo dei rifiut ... primocanale.it

Termovalorizzatore: no della Regione alla richiesta di proroga di AmiuGenova – Nessuna proroga e nessun passo indietro. La Regione Liguria chiude la porta alla richiesta avanzata da Amiu, sostenuta dal Comune di Genova, e conferma i termini dell’ avviso esplorativo per ... telenord.it

Termovalorizzatore, è scontro in Regione. Avs: “Cambiamento della portata dell'impianto fatto senza revisione del Piano rifiuti” x.com

La Regione Liguria aggiudica i lavori della nuova diga foranea al raggruppamento con R.C.M. Costruzioni, Sales e Consorzio Integra - facebook.com facebook