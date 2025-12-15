Il regalo di Natale del sindaco Basso? L’aumento delle tasse

Nel periodo natalizio, le decisioni del sindaco Basso hanno suscitato polemiche tra i cittadini di Pordenone. L'aumento delle tasse comunali, infatti, è stato annunciato senza grande evidenza durante la presentazione del Bilancio, generando discussioni sul suo impatto e sulla trasparenza delle scelte amministrative.

© Pordenonetoday.it - "Il regalo di Natale del sindaco Basso? L'aumento delle tasse" "Il regalo di Natale del sindaco Alessandro Basso ai pordenonesi? L'aumento delle tasse comunali, tenuto ben nascosto nel corso dell'illustrazione del Bilancio. Ancora una volta, purtroppo, come accaduto con il suo predecessore; Alessandro Ciriani, la crescita delle imposte arriva dopo il voto.

