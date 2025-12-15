Giuseppe Di Franco riconfermato Presidente del Centro Studi Federico II Goffredo Palmerini rieletto Presidente del Comitato Scientifico

Nel Consiglio Direttivo del Centro Studi Federico II, è stata rinnovata la direzione per il 2026. Giuseppe Di Franco è stato riconfermato Presidente, mentre Goffredo Palmerini è stato rieletto Presidente del Comitato Scientifico. Entrano nel Comitato Tecnico Scientifico Donata Agnello, Ilaria Costa e Flora Mondello.

PALERMO – Nel corso dell'ultima riunione del Consiglio Direttivo del Centro Studi Federico II, riunitosi per il rinnovo delle cariche sociali 2026, Giuseppe Di Franco è stato riconfermato alla carica di Presidente. La riconferma nasce dal suo impegno e dal suo contributo fondamentale che hanno portato al successo delle iniziative varate dal Centro Studi nel corso degli anni, nonché per la sua visione progettuale e strategica. L'incontro ha rappresentato un momento significativo per tracciare le linee guida del futuro e per consolidare il percorso di crescita culturale e scientifica intrapreso dall'ente, confermando il costante impegno nel promuovere attività di ricerca di alto profilo.

