Inter-Liverpool Chivu e Thuram | segui con noi la Diretta della Conferenza stampa

Alle ore 21:00 del 9 dicembre l’Inter affronterà il Liverpool per una nuova giornata di Champions League. Dopo aver perso contro l”Atletico Madrid, gli uomini di Cristian Chivu dovranno mettere in campo le proprie forze per poter battere i Reds, una formazione non al massimo delle proprie possibilità in quest’ultimo periodo. In conferenza Stampa quest’oggi, Chivu, affiancato da Thuram, analizzeranno la sfida. 2 minuti fa 8 Dicembre 2025 14:38 2:38 pm Thuram: “Domani partita di gruppo”. “ Le partite con Bayern e Barcellona erano più avanti nella competizione, domani sarà una partita di gruppo. San Siro sarà carico come sempre ma l’atmosfera non sarà la stessa”. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

