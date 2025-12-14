Dopo la vittoria contro il Genoa, il tecnico dell’Inter Chivu ha presentato le sue considerazioni in conferenza stampa, sottolineando l’importanza del miglioramento continuo. Tra i temi discussi, l’attenzione su Bisseck, Darmian e Calhanoglu, con l’annuncio di future novità e analisi sulla prestazione della squadra in campionato.

© Internews24.com - Conferenza stampa Chivu post Genoa Inter: «C’è sempre da migliorare, voi parlate di Bisseck ma io…». Poi l’annuncio su Darmian e Calhanoglu

Inter News 24 Conferenza stampa Chivu post Genoa Inter: le parole del tecnico nerazzurro dopo la vittoria ottenuta oggi in campionato. La conferenza stampa di Cristian Chivu al termine di Genoa Inter. ANALISI – « La perfezione non esiste, a me è piaciuta la prestazione e la qualità in uno stadio non semplice e contro una squadra in salute. Qui è sempre stato difficile per l’Inter, da 5 anni non si vinceva. Abbiamo messo qualità, carattere. Abbiamo alzato i giri del nostro lavoro e non solo dal punto di vista qualitativo, ma dal punto di vista dell’agonismo. Potevamo evitare il gol, ma siamo rimasti in partita. Internews24.com

Inter, Chivu: “Finalmente primi? Si dice solo alla fine. Quello che ho chiesto…” - Le parole dell'allenatore nerazzurro Cristian Chivu al triplice fischio di Genoa- msn.com