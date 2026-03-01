Concorso violinistico Sarà Pierre Amoyal il presidente di giuria

Il concorso violinistico internazionale dedicato al liutaio fermano Andrea Postacchini ha annunciato che Pierre Amoyal ricoprirà il ruolo di presidente di giuria. La competizione si svolgerà nei prossimi mesi e coinvolgerà giovani violinisti provenienti da vari paesi. La giuria, guidata dal noto violinista, valuterà le esibizioni dei partecipanti nelle diverse prove del concorso.

Sarà Pierre Amoyal il presidente di giuria del Concorso violinistico internazionale dedicato al liutaio fermano Andrea Postacchini. L’edizione 2026, la trentatreesima, è in programma a Fermo dal 23 al 30 maggio. Il Festival Andrea Postacchini, che ingloba il concorso strumentistico, è un appuntamento tra i più noti e prestigiosi al mondo. Organizzato dal Centro culturale Antiqua Marca Firmana, sostenuta dagli enti locali, Comune di Fermo e Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo, con il supporto della Regione Marche, di altri enti regionali e da tanti altri sostenitori e rilevanti patrocini da istituzioni nazionali ed europee. Il montepremi supera i 30mila euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

