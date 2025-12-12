Wim Wenders sarà il Presidente della giuria del Festival di Berlino 2026

Wim Wenders assumerà il ruolo di presidente della giuria del Festival di Berlino 2026. Il celebre cineasta tedesco, protagonista della scena cinematografica internazionale, guiderà la giuria nel selezionare i vincitori della prossima edizione della Berlinale, che si terrà a febbraio. La sua presenza rappresenta un momento di grande attesa per il festival e per il cinema mondiale.

Gioca in casa il cineasta tedesco, alla guida della giuria che avrà il compito di assegnare il palmares della Berlinale, in programma a febbraio. Il regista tedesco Wim Wenders presiederà la giuria del 76° Festival di Berlino, in programma dal 12 al 22 febbraio 2026. Wenders, uno dei più acclamati cineasti tedeschi, pioniere del movimento del Nuovo Cinema Tedesco, ha all'attivo una carriera sessantennale. Il suo film narrativo più recente, Perfect Days, ha ottenuto una nomination all'Oscar come miglior lungometraggio internazionale, ma il regista ha realizzato opere immortali quali Paris, Texas, Il cielo sopra Berlino, Fino alla fine del mondo e Così lontano, così vicino, oltre ai documentari Buena Vista Social Club, Pina e Il sale della terra. Movieplayer.it

