Graduatoria nazionale Medicina 2026 | pubblicazione oggi alle 16 su Universitaly dopo semestre filtro 22.500 idonei per 17.278 posti disponibili
Oggi alle 16, su Universitaly, viene pubblicata la graduatoria nazionale di Medicina 2026, dopo il semestre filtro. Sono 22.500 gli idonei che concorrono per 17.278 posti disponibili. La pubblicazione rappresenta un passaggio importante nel percorso di accesso al corso di laurea, offrendo una panoramica aggiornata delle posizioni di ammissione e delle possibilità di inserimento.
La piattaforma Universitaly pubblica oggi alle ore 16 la graduatoria nazionale di Medicina. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Firmato il decreto ministeriale per la composizione della graduatoria nazionale all’esito degli esami di elementi di Biologia, Chimica e Fisica validi per l’accesso ai corsi di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Veterinaria. Leggi i dettagli bit.ly/48RvXEt x.com
