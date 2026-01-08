Graduatoria nazionale Medicina 2026 | pubblicazione oggi alle 16 su Universitaly dopo semestre filtro 22.500 idonei per 17.278 posti disponibili

Oggi alle 16, su Universitaly, viene pubblicata la graduatoria nazionale di Medicina 2026, dopo il semestre filtro. Sono 22.500 gli idonei che concorrono per 17.278 posti disponibili. La pubblicazione rappresenta un passaggio importante nel percorso di accesso al corso di laurea, offrendo una panoramica aggiornata delle posizioni di ammissione e delle possibilità di inserimento.

A che ora esce la graduatoria di Medicina, dove trovarla e cosa deve fare chi ha superato il semestre filtro - La graduatoria nazionale di Medicina sarà pubblicata l’8 gennaio su Universitaly, e per ogni candidato sarà indicata la sede sulla base del punteggio ... fanpage.it

Nonostante la tendenza in calo, la Sicilia continua a occupare il quinto posto nella graduatoria nazionale per numero di protesti https://qds.it/assegni-protestati-cambiali-imprese-sicilia/ #assegni #cambiali - facebook.com facebook

Firmato il decreto ministeriale per la composizione della graduatoria nazionale all’esito degli esami di elementi di Biologia, Chimica e Fisica validi per l’accesso ai corsi di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Veterinaria. Leggi i dettagli bit.ly/48RvXEt x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.