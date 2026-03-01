Con Siccità il fotografo pescarese Donato Natale vince il concorso Obiettivo Acqua

Il fotografo pescarese Donato Natale ha vinto la sezione “Colore” del concorso “Obiettivo Acqua” con l’opera “Siccità”. Il concorso è promosso da Anbi, Coldiretti e Fondazione Univerde. La vittoria è stata annunciata in occasione della conclusione della competizione. La sua fotografia rappresenta un’immagine legata al tema dell’acqua e delle sue carenze.

