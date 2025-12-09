Il miglior caffè con la moka | Mattia vince il concorso al Trieste Coffee Festival
Si chiama Mattia Maculotti il vincitore del Moka contest, la gara aperta a tutti per il miglior caffè preparato sul posto con la moka, organizzata in piazza Verdi, all’interno del Trieste Coffee Festival. Mattia arriva da Milano ed è un grande appassionato di caffè. Sei i concorrenti che si sono. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
