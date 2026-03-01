Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Sal Da Vinci ha vinto, confermando tutti i pronostici, Sanremo 2026 con la sua Per sempre sì. Il cantante napoletano trionfa così a 17 anni dalla sua prima partecipazione al Festival con Non riesco a farti innamorare. Al secondo posto si è classificato Sayf con Tu mi piaci tanto mentre al terzo Ditonellapiaga con Che fastidio!. Brano neomelodico travolgente, Per sempre sì è la canzone di Sal Da vinci che ha trionfato a questa edizione del Festivsl. Voce fra le più amate del panorama musicale napoletano e artista poliedrico con alle spalle quarant’anni di carriera, Sal arriva dall’incredibile successo di Rossetto e Caffè nel 2024. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Con "Per sempre sì" il cantante napoletano ha trionfato alla 76a edizione del Festival di Sanremo 2026

Leo Gassmann in gara alla 76ª edizione del Festival di Sanremo con “Naturale”MILANO - Leo Gassmann sarà in gara alla 76ª edizione del Festival di Sanremo, che si terrà dal 24 al 28 febbraio, con il nuovo singolo “Naturale”.

Chi sono Maria Antonietta e Colombre in gara alla 76ª edizione del Festival di Sanremo?Maria Antonietta e Colombre sono tra i big in gara alla 76ª edizione del Festival di Sanremo.

Sal Da Vinci vince Sanremo 2026 con Per sempre sì: trionfo napoletano 38 anni dopo Massimo RanieriSal Da Vinci vince Sanremo 2026 con Per sempre sì. Trionfo napoletano dopo 38 anni da Massimo Ranieri con Perdere l’amore. La canzone d’amore conquista l’Ariston e chiude un Festival storico. fanpage.it

Vi spieghiamo perché Sal Da Vinci ha vinto Sanremo 2026 con Per Sempre sìSal Da Vinci vince l’edizione numero 76 del Festival di Sanremo superando Say, che si piazza secondo. «Dedico la vittoria alla mia famiglia e a Napoli», dice Sal emozionato subito dopo il verdetto ... lastampa.it

Serena Brancale è stata una delle protagoniste di questo Festival di Sanremo 2026. Con Qui con me ha convinto fin dal primo ascolto: un brano intimo, dedicato alla madre scomparsa nel 2020, che affronta il lutto senza retorica, con parole misurate e vere. Pe facebook

Sal Da Vinci vince la 76esima edizione del Festival di Sanremo x.com