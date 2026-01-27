Leo Gassmann partecipa alla 76ª edizione del Festival di Sanremo con il singolo “Naturale”, in programma dal 24 al 28 febbraio. La sua presenza nel concorso rappresenta un’importante occasione di visibilità nel panorama musicale italiano.

MILANO – Leo Gassmann sarà in gara alla 76ª edizione del Festival di Sanremo, che si terrà dal 24 al 28 febbraio, con il nuovo singolo “Naturale”. Il singolo è scritto da Leo con Francesco Savini, Mattia Davì e Alessandro Casali. “Naturale è un grido d’amore, incita le persone a volersi più bene, a valorizzare chi si ha accanto nella propria vita. Credo che ognuno di noi troverà un significato diverso in questa canzone, da mettere al sicuro nel posto giusto del proprio cuore” – racconta Leo Gassmann. Leo Gassmann nasce a Roma il 22 novembre 1998, in una famiglia di artisti e con un cognome impegnativo. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Leo Gassmann in gara alla 76ª edizione del Festival di Sanremo con “Naturale”

Approfondimenti su Festival Sanremo

Leo Gassmann torna sul palco del Festival di Sanremo 2026 con il brano

Dargen D’Amico è tra i concorrenti della 76ª edizione del Festival di Sanremo.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Festival Sanremo

Argomenti discussi: Sanremo, Leo Gassmann in gara con il brano Naturale; Leo Gassmann a Sanremo 2026 con Naturale, un grido d’amore per la pace; Leo Gassmann a Sanremo 2026: la maturità artistica di Naturale; Sanremo 2026, Leo Gassmann con Naturale: cosa sappiamo sul brano.

LEO GASSMANN in gara alla 76° edizione del FESTIVAL DI SANREMO con il brano NATURALELeo Gassmann è pronto a calcare nuovamente il palco dell’Ariston. L’artista romano sarà infatti in gara alla 76ª edizione del Festival di Sanremo, in programma dal 24 al 28 febbraio 2026, con il brano ... megamodo.com

Leo Gassmann torna a Sanremo 2026 con Naturale: le anticipazioni sul brano e cosa sappiamoLeo Gassmann torna a Sanremo 2026 con Naturale, un brano intenso e personale. Ecco le anticipazioni e cosa sappiamo sulla canzone. rds.it

La proposta di Leo Gassmann, per la terza volta al Festival di Sanremo - facebook.com facebook

Guanciale, Levante e Leo Gassmann nella miniserie Rai sulla cattura di Messina Denaro. Su Rai 1 il 3 e il 4 febbraio, il boss è Ninni Bruschetta #ANSA x.com