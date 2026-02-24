Chi sono Maria Antonietta e Colombre in gara alla 76ª edizione del Festival di Sanremo?

Maria Antonietta e Colombre partecipano alla 76ª edizione del Festival di Sanremo perché hanno deciso di esibirsi come coppia artistica, un fatto che ha attirato l’attenzione del pubblico. La loro collaborazione sul palco nasce dalla volontà di unire musica e storia personale, creando un’atmosfera particolare durante le serate. Entrambi sono noti per le proprie carriere, ma questa formula di duo li distingue dagli altri concorrenti. La loro presenza al festival continua a generare curiosità tra gli spettatori.

Maria Antonietta e Colombre sono tra i big in gara alla 76ª edizione del Festival di Sanremo. I due hanno già destato l’attenzione del pubblico per la scelta di calcare il palco dell’Ariston da coppia artistica, oltre che esserlo nella vita. Maria Antonietta e Colombre: il duo in gara con “La felicità e basta”. Dopo aver portato avanti due carriere indipendenti, Maria Antonietta ( Letizia Cesarini ) e Colombre ( Giovanni Imparato ) hanno compiuto una scelta importante: salire insieme sul palco dell’Ariston in occasione della 76ª edizione del Festival di Sanremo. Quella sintonia che hanno dichiarato, incalzati da Carlo Conti, e che li lega nella vita quotidiana quanto nella musica, li ha spinti verso una missione comune: celebrare un inno alla felicità, non come una gara né come un premio, ma come un diritto di cui tutti devono poter godere. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Sul palco di @SanremoRai anche Maria Antonietta & Colombre con la loro canzone “La felicità e basta”. Un titolo scherzoso, che richiama un po’ il grande successo di Albano e Romina del 1982. Un pezzo leggero, ma che sotto sotto… nasconde qualcosa di x.com